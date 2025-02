Gracyanne sobre sister: 'Não é mais o tipo de mulher que me inspiraria'

Em uma conversa com Daniele Hypolito no BBB 25 (Globo), Gracyanne citou o atrito com Aline no Sincerão de segunda-feira (18).

O que aconteceu

A influenciadora contou como se sentiu após ser atacada pela policial. "Eu não fiquei chateada. Eu criei uma expectativa exagerada sobre ela ser uma mulher empoderada, dona de si".

Mas ela tem o direito de fazer a escolha que ela quiser. Só não é mais o tipo de mulher em que eu me inspiraria . Gracyanne Barbosa

Gracyanne voltou a comentar o relacionamento da sister com Diogo. "Não gosto de gente que se subestima e acha que merece pouco."

Na dinâmica da última segunda-feira (18), Aline apontou Gracyanne como saboneteira. A sister expôs conversas que a influenciadora teve sobre seu aliado, Diego Hypolito.

