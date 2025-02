Gloria Pires será indenizada por uso do meme 'Não sou capaz de opinar'

Gloria Pires, 61, será indenizada em R$ 15 mil pelo uso não autorizado do meme "Não sou capaz de opinar", que surgiu após a participação da atriz como comentarista do Oscar na Globo em 2016.

A informação foi publicada inicialmente por Ancelmo Gois, do jornal O Globo, e confirmada por Splash.

O que aconteceu

O empresário Cesar Augusthus Ferreira Marques, dono do site "Me Passa Aí", uma plataforma de estudos, usou a imagem da atriz sem autorização. Em um post no Facebook, o "Me passa aí" reproduziu a foto da atriz e simulou a pergunta "O que você achou da aula de cálculo?" Nas respostas de múltipla escolha, estavam frases da atriz durante a transmissão do Oscar, como "Não sou capaz de opinar".

A conduta dos réus de expor, sem autorização, a imagem da autora, na sua rede social do Facebook, violou seu patrimônio moral, notadamente os direitos da personalidade concernentes à imagem e à privacidade, restando caracterizada a sua responsabilidade civil. Maria Inês da Penha Gaspar, desembargadora relatora

Glória Pires processou o empresário e a marca por danos morais e materiais. A Justiça do Rio julgou apenas os danos morais como procedentes, uma vez que a atriz não comprovou quanto cobra pelo uso de sua imagem, nem o que deixou de ganhar com a veiculação do meme no Facebook.

A reportagem entrou em contato com a defesa de Cesar Augusthus e aguarda. O texto será atualizado assim que houver retorno.