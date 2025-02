Globo 'pipocou' em Sincerão com júri de ex-BBBs, diz Chico Barney

A Globo "pipocou" na dinâmica do Sincerão com júri de ex-BBBs, afirmou Chico Barney em bate-papo com Bárbara Saryne no Central Splash desta terça-feira (18).



Muita gente reclamou da performance do júri composto por Arthur Aguiar, Babu Santana e Fernanda Bande. Havia uma expectativa clamorosa pela participação desses três ex-BBBs icônicos que, particularmente, talvez não tenham feito um grande trabalho ontem.

Chico Barney

Em seguida, o colunista do UOL e Bárbara Saryne usaram as plaquinhas do próprio Sincerão para opinar sobre a dinâmica. "Mandou bem" ou "pipocou"? E os dois optaram pela segunda opção. Para Chico, a produção do programa foi responsável por isso.

A gente tem elogiado bastante aqui a produção. Eu tenho achado até a gente um pouco chapa branca. Tenho achado que a gente tem pipocado aqui.

Foram semanas de planejamento e milhões de investimento para uma dinâmica podre! Que não funcionou e que estava fadada ao fracasso desde a sua origem.

Chico Barney

Bárbara Saryne pontuou que esperava ver Arthur, Babu e Fernanda interagindo com os brothers e destacou que sentiu falta de alguma inovação na dinâmica.

Quando eles anunciaram que levariam os ex-BBBs, que teria um júri, a gente imaginou cenas icônicas deles participando. E, na verdade, a casa nem conseguiu ver o Arthur, a Fernanda e o Babu. Nem sabiam que eles estavam lá.

As consequências foram aquelas que a gente já está acostumado, que já ficou cansativo. Muito próximo do tiro, porrada e bomba. Dessa vez foi a pipoca para diferenciar, mas acho que faltou, né?

Já que você vai fazer uma estrutura como essa, pensa em uma dinâmica boa também. Não vai no mais do mesmo.

Bárbara Saryne

Saryne: Júri de ex-BBBs foi incoerente após Aline expor Gracyanne

Aline teve coragem de expor Gracyanne Barbosa na dinâmica do Sincerão, mas o júri de ex-BBBs foi incoerente, afirmou Bárbara Saryne em bate-papo com Chico Barney no Central Splash desta terça-feira (18).

A sister apontou a adversária como arregona e saboneteira. O júri definiu que Aline 'Pipocou'. Sendo assim, ela recebeu a consequência.

Talvez a explicação da Aline tenha sido cansativa, ela deu algumas voltas, mas aí é outra questão (...) Por isso que eu falo que eles foram incoerentes de não terem levado em consideração só as palavras. Então eles levaram em consideração o que eles pensam sobre a Aline, sobre o jogo ou o que ela deve falar.

Bárbara Saryne

Veja o comentário:

