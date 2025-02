Gerson muda da água para o vinho em cenas inusitadas de 'Volta por Cima'

No capítulo desta terça-feira (18) de "Volta por Cima" (Globo), Rodolfo e Gigi estranham o modo como Gerson fala sobre Roxelle. O contraventor, que acatou a ordem da loira e pediu perdão a Yuki, parece estar apaixonado.

Em seguida, Roxelle é apresentada como musa da escola de samba, e Rosana finge animação. Por dentro a esposa de Edson está furiosa e morrendo de inveja.

Ao final do capítulo de hoje, Gerson e Roxelle ficam juntos, mostrando que o novo casal está firme e forte.

Roxelle (Isadora Cruz) e Gerson (Enrique Diaz) em 'Volta por Cima' Imagem: Manoella Mello/Globo

Madalena deixa o galpão após ver Jão e Silvia juntos. Violeta discute com Osmar, que decide sair de casa. Ana Lúcia se envergonha ao descobrir que todos na empresa sabem do verdadeiro emprego de Cacá. Matias procura Madalena. Edson tem uma sessão de terapia com Bernardo. Gigi sente ciúmes de Bernardo. Marco se surpreende ao saber que Osmar deixou a casa de Violeta. Cacá procura Jão no trabalho e acaba passando mal. Silvia tenta falar com Madalena sobre Jão.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.