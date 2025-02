Batalhas, dicas, brindes! Gamescom Latam 2025 terá invasão do mundo Pokémon

A Gamescom Latam fechou parceria com a The Pokémon Company International e o Pokémon GO para trazer o universo Pokémon ao público em sua segunda edição. A novidade foi confirmada com exclusividade para Splash pela organização do maior evento de jogos do mundo.

O que aconteceu

Alô, fãs de Pokémon: as curiosidades do mundo Pokémon poderão ser exploradas na gamescom latam. A feira oferecerá ao público uma imersão de jogos, brindes, novidades da franquia, aulas sobre os monstrinhos, oportunidades de batalhas, entre outras atividades dentro e fora do jogo.

Identificação como "treinador Pokémon": o público geral receberá credenciais personalizadas com artes exclusivas do universo Pokémon. Ou seja, você terá uma recordação especial de como foi viver um dia como "treinador Pokémon".

Gamescom Latam terá credenciais personalizadas e com artes exclusivas de Pokémon para o público Imagem: Divulgação/Gamescom Latam

O que terá de Pokémon na gamescom latam? A feira terá um estande dedicado para Pokémon com a meta de fazer os visitantes aprenderem conceitos básicos do Jogo de Estampas Ilustradas (TCG) com Professores Pokémon de verdade. Além disso, eles também poderão enfrentar a equipe GO Rocket da vida real em batalhas no Pokémon GO e ganhar adesivos exclusivos do evento, além de receber bônus e pesquisas especiais no jogo. No estande, também serão vendidas Estampas Ilustradas de Pokémon.

Objetivo da ação: a parceria entre gamescom latam e as empresas ligadas à franquia busca uma aproximação com os fãs do mundo Pokémon. O desenho foi uma febre nacional no início dos anos 2000 e até os dias de hoje seus jogos entre os mais buscados pelas gerações X,Y e Z de amantes da história de Ash Ketchum e Pikachu.

Gamescom Latam evento terá credenciais personalizadas e com artes exclusivas de Pokémon Imagem: Divulgação/Gamescom Latam

Datas da gamescom latam: a segunda edição da maior feira de jogos do mundo acontece nos dias, 1, 2, 3 e 4 de maio, no Centro de Convenções do Distrito Anhembi, em São Paulo.

Ingressos para gamescom latam: os tickets podem ser comprados no site oficial do evento e os preços variam entre R$133 (meia-entrada) e R$333 (inteira) para dias únicos. O pacote de ingresso que dá direito à entrada nos 4 dias de feira custa entre R$525 (meia-entrada) e R$1.051 (inteira).

O que terá na 2ª edição da gamescom latam? O evento terá o dobro de tamanho, novos projetos, participação de grandes empresas da indústria de games, campeonatos de e-Sports, cosplayers, meet & greets com creators, palestras e muito mais.

O que é a gamescom? A gamescom é o maior evento de games do mundo e a maior plataforma de negócios da Europa para a indústria de jogos. O evento no Brasil é organizado em conjunto pela Koelnmesse, Omelete Company, BIG Festival e pela game, associação da indústria alemã de jogos. No mesmo evento também acontece a gamescom latam BIG Festival, maior festival de games da América Latina.