Fafá de Belém recebe convite de Lula e Janja para jantar com presidente de Portugal

A cantora Fafá de Belém foi convidada oficialmente pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pela primeira-dama Janja para um jantar nesta terça-feira, 18, com Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal, que está no Brasil em visita oficial.

Fafá teve de recusar o convite por um motivo simples, o jantar será em Brasília e a cantora não está no Brasil. Curiosamente, ela está em Portugal.

"Infelizmente não poderei estar presente porque estou em Portugal. Mas quis deixar de público meu agradecimento e essa reflexão sobre as amizades que perduram no tempo e resistem ao poder", escreveu a cantora, que fez questão de compartilhar o convite e fazer o agradecimento público no seu Instagram.

"Eu fui educada pelos meus pais a tratar as pessoas com seriedade, com educação, nunca com subserviência, construir amigos durante a vida e é muito bom quando os amigos deixam de ser simples amigos, alçam cargos de grande importância e continuam sendo amigos", refletiu Fafá sobre a importância de ser convidada para um jantar oficial.

"A ilusão do poder é solitária porque quando você acorda e se acha muito, você não tem ninguém ao redor. Então fiquei muito feliz receber esse convite de dois grandes amigos de muito tempo, Lula e Marcelo Rabelo de Sousa, e de uma amiga recente, a quem agradeço seu carinho e reconhecimento, querida Janja", concluiu a cantora.

Relação de Fafá de Belém com Portugal

Maria de Fátima Palha de Figueiredo, a Fafá de Belém, nasceu em Belém, no Pará, mas é filha de um casal de portugueses: Joaquim e Eneida. Portanto, ela tem dupla nacionalidade, sendo considerada luso-brasileira.

Por suas origens, Fafá de Belém sempre manteve uma relação de carinho com Portugal, sendo uma das artistas brasileiras mais ouvidas e respeitadas no país europeu.

Em 2011, Fafá foi condecorada com a Medalha de Mérito Turístico, honraria instituída pelo governo português em 1969 para distinguir pessoas e entidades que tenham contribuído de forma relevante para o desenvolvimento do turismo nacional.