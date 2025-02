Enquete UOL: Sincerão com discussões provoca mudança no paredão do BBB 25

Aline, Guilherme e Mateus disputam a preferência do público para continuar na disputa pelo prêmio do Big Brother Brasil 25. Um deles irá se despedir do programa nesta terça-feira (18), no quinto paredão da atual edição do reality show.

O que diz a enquete do UOL

A dinâmica do Sincerão desta segunda-feira (17) incendiou os ânimos na casa do BBB 25. Veja abaixo o que isso representou na enquete UOL.

Na parcial feita às 10h35 de hoje (18), Mateus segue como o nome escolhido pelo público para deixar o jogo. O brother somou 49,28%.

A disputa neste paredão, por ora, tem sido com Aline. Os dois participantes concentram os votos do público para decidir quem será o eliminado. A baiana ficou com 25,91% dos votos.

Guilherme é quem mais teve alteração no seu panorama nas últimas horas. Se antes, o brother aparecia num cenário mais confortável, agora ele está mais próximo de Aline na votação, com 24,81%.

O participante eliminado deixará a casa nesta terça (18). O anúncio da saída acontece durante a exibição do BBB 25 ao vivo na TV Globo.