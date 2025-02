Dieguinho: Gil é corajoso ao criticar, e Arthur Aguiar prova que não vê BBB

Gil do Vigor foi corajoso ao criticar o júri convidado pela Globo no Sincerão, e Arthur Aguiar provou que não assiste ao BBB 25, apontou Dieguinho na edição do Splash Show desta terça-feira (18).

Dieguinho e Leão Lobo comentaram o momento da dinâmica em que Aline apontou Gracyanne Barbosa como arregona e saboneteira. O júri, formado por Arthur Aguiar, Babu Santana e Fernanda Bande, definiu que Aline 'Pipocou'. Sendo assim, ela recebeu a consequência.

O Gil do Vigor foi corajoso em fazer isso que ele fez, porque ele trabalha na Globo. E ele criticou os jurados que foram convidados pela própria Globo para estar lá. Achei ele muito corajoso em fazer isso. Indiretamente ele está criticando a própria direção do programa.

Ele está criticando a própria direção do programa também, pela escolha. E aí fica a lição, parem de chamar ex-BBB para fazer as dinâmicas. Ex-BBB tem ego. Eles querem aparecer. Eles só querem isso. Eles não estão lá para fazer o trabalho que o Gil do Vigor, por exemplo, faria com muita excelência, sentado naquele sofá.

Não precisa nem ter três que saibam o que está acontecendo no programa. Se o Gil do Vigor tivesse sentado naquele sofá, ele já teria cantado a bola para os outros dois e falava, 'não, mas ela [Aline] está certa', gente. Ela está certa'. Então, foi erro de escalação do jurado, mais um erro para a conta da direção.

Dieguinho

'Arthur Aguiar prova que não vê o BBB', diz Dieguinho

O apresentador criticou fortemente os jurados do Sincerão do BBB, especialmente Arthur Aguiar, que para Dieguinho não estava acompanhando o reality global.

Deu para ver claramente que eles não estão assistindo. Quem está assistindo ao BBB como a gente, a gente sabe dos assuntos e lá dentro vocês estavam fingindo saber. E se alguém pipocou nessa história, foram vocês jurados. Vocês pipocaram. Vocês não fizeram direito.

Se vocês não estão assistindo, recusa o convite. Tem um problema de celebridade que é o seguinte, celebridade quando é convidada para participar de um programa, mesmo que ele não saiba nada, ele vai lá e fala que vai. Pelo amor de Deus, recusem, falem que não estão assistindo.

Desculpa, Arthur Aguiar, mas se você soubesse o que estava acontecendo, do que você estava julgando, assim como outras situações você sabia, e tanto que você fez questão de aproveitar e até mostrar que você sabia, você não teria dado que ela [Gracyanne] pipocou.

Você teria falado, pô, legal isso que ela fez, tá pegando lá uma incoerência da Gracyanne com um rival e isso está jogando contra ela, porque de fato ninguém ainda tinha atacado a Gracyanne. Você poderia ter falado isso que eu acabei de falar, mas sabe por que você não falou? Porque você não tá assistindo, pô, não tá assistindo a esse programa.

Dieguinho

