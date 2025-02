Delma dispara sobre sister no BBB: 'Arzinho dela está me incomodando'

Joselma fez um desabafo sobre uma sister que está lhe tirando do sério no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Enquanto Joselma, Guilherme, Diego Hypólito e Vinícius arrumavam o quarto Anos 50, a pernambucana se queixou. Sem citar nomes, ela prometeu que vai enfrentá-la em breve.

Joselma: "O arzinho dela está me incomodando".

Guilherme: "Mulher, não se incomode com isso, não!".

Joselma: "Eu me incomodo".

Guilherme: "Então não guarde, não. O que a senhora falar aqui, tenha coragem de, quando chegar no Sincerão, falar também".

Joselma: "Estou só esperando uma oportunidade de falar aqui, na cara, e lá também".

Guilherme: "Pode ter certeza que ela não vai esperar isso da senhora".

Joselma: "Ela já está notando a minha cara feia".

