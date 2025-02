Danni Suzuki revela que foi molestada aos 8 anos por vizinho: 'Trauma'

Danni Suzuki, 47, relatou que cresceu com o trauma de ter sido abusada sexualmente aos 8 anos por um homem que morava no mesmo bairro no qual ela cresceu.

O que aconteceu

Suzuki explicou que ter sido molestada foi um trauma que ela precisou superar sozinha. "Tenho muitos traumas de infância que eu fui resolvendo. Passei por questões muito difíceis, fui molestada com 8, 9 anos por um vizinho. Esses traumas que você carrega, que guarda aquele segredo. Eu era bem pequena e ele era um velho", declarou durante participação no podcast Papagaio Falante.

Atriz recordou que na época ela havia ido chamar uma amiga para brincar, quando sofreu o abuso. "Lembro de ter ido no prédio de uma amiga chamá-la [para brincar], e eu vivi essa experiência, que esse senhor do prédio ao lado, que era marido de uma amiga de igreja da minha avó, me pegou na escada e me molestou. E naquele momento eu reagi calada, fiquei com tanto medo, que eu lembro de um vizinho passar no corredor e eu virar de costas para a parede, ficar quieta e ele [depois] continuar [a me molestar]".

Ela disse que vivenciou sensações de culpa e vergonha. "Então eu tinha muita vergonha porque eu achava que tinha culpa disso porque eu não gritei, não falei nada. Era uma mistura de culpa com vergonha porque achava que deveria ter feito alguma coisa e não fiz. Guardei aquele segredo por muito tempo".

Suzuki explicou que ao contar para sua mãe sobre o ocorrido, a reação de sua genitora a surpreendeu. "Fui contar isso para minha mãe com 18, 19 anos e na época ela falou: 'para de drama, isso acontece com tanta gente, não pode ser um problema na sua vida'. Minha mãe sempre foi muito dura, educação disciplinada, muito rígida. E quando consegui contar para minha mãe, a resposta dela foi tão comum".

Como denunciar violência contra crianças e adolescentes

Denúncias sobre violência contra crianças e adolescentes podem ser feitas pelo Disque 100 (inclusive de forma anônima), na delegacia de polícia mais próxima e no Conselho Tutelar de cada município.

Se for um caso de violência que a pessoa estiver presenciando, pode ligar no 190, da Polícia Militar, para uma viatura ir no local. Também é possível se dirigir ao Fórum da Cidade e procurar a Promotoria da Infância e Juventude.

Quem não denuncia situações de perigo, abandono e violência contra crianças e adolescentes pode responder pelo crime de omissão de socorro, previsto no Código Penal. A lei Henry Borel também prevê punições para quem se omite.

Funcionários públicos que se omitem no exercício de seus cargos, em escolas, postos de saúde e serviços de assistência social, entre outros, podem responder por crime de prevaricação.

Como denunciar violência sexual

No Brasil, todo ato sexual sem consentimento é crime. Toques sem permissão, passadas de mão, encoxadas, tentativas de beijo forçado e também casos em que há masturbação ou ejaculação diante da vítima são considerados importunação sexual.

A lei, em vigor desde setembro de 2018, define como crime qualquer ato libidinoso praticado contra alguém e sem a sua anuência. A pena é de 1 a 5 anos de reclusão.

A diferença com relação ao estupro é que, neste, há violência ou grave ameaça. E é considerado estupro de vulnerável — crime ainda mais grave — todo ato libidinoso com menores de 14 anos ou com quem, "por enfermidade ou deficiência mental, não tem o discernimento para a prática do ato, ou não pode oferecer resistência". No assédio sexual, é preciso haver relação hierárquica.

Caso a vítima tenha sofrido violência sem ferimentos graves, ela pode recorrer imediatamente à Delegacia da Mulher, se existir essa unidade em seu município, ou à delegacia de Polícia Civil, para registrar o boletim de ocorrência.

É indicado reunir testemunhas e apontar eventuais câmeras de segurança, se

houver. Mas, como muitas vezes o crime não fica registrado e nem é visto por mais ninguém, a palavra da vítima é considerada suficiente para fazer o registro.

Disque 190

Deve ser acionado em caso de flagrante ou em que a situação de violência esteja ocorrendo naquele momento.

Disque 180

A Central de Atendimento à Mulher funciona 24 horas. A ligação é gratuita, anônima e disponível em todo o país.