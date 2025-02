Danni Suzuki diz que marido de Gio Antonelli a tirou de novela e pôs esposa

Danni Suzuki, 47, contou que perdeu o papel de protagonista da novela "Sol Nascente" porque o diretor da trama, Leonardo Nogueira, 46, a tirou para escalar a própria esposa, Giovanna Antonelli, 48.

O que aconteceu

Suzuki explicou que foi convidada pelo autor da novela Walther Negrão, que teria escrito a protagonista inspirada nela. No entanto, durante os ensaios nos bastidores, antes das gravações, Nogueira teria tirado a personagem dela para escalar uma atriz "mais jovem", mas optou por Antonelli, que é mais velha que a própria Danni.

Atriz disse que reescrevem parte da trama para justificar o porquê da personagem de Giovanna não ser oriental de nascença, como havia sido o roteiro original. "Chegou no dia, a protagonista escolhida tinha sido a Giovanna Antonelli, que é a esposa do Leonardo. Ela é mais velha. Veio a esposa e quem sou eu para reclamar. A personagem era uma japonesa. Inclusive, eles reescreveram a história para explicar que ela foi adotada para justificar já quem nem oriental ela é. Na novela, ela usava kimono, coque com palito na cabeça", declarou em entrevista ao podcast Papagaio Falante.

Leonardo ainda teria tirado Danni de um segundo personagem para colocá-la em um papel menor, quando a atriz decidiu deixar a novela. "Cheguei em casa, o Léo me pede desculpas e disse que eu estava muito velha para ser prima da protagonista e que iriam escrever um terceiro personagem. Falei: 'mas estou velha de novo, Léo? Não precisa de um [terceiro personagem], não preciso fazer a novela, não estou me sentindo bem-vinda, acho que estou incomodando, não precisa dar um jeito para me colocar'".

Ela admitiu que chegou a chorar ao telefone na ligação com Nogueira. "Falei: 'Léo, estou há quase 20 anos na Globo, nunca me senti em um projeto aqui na casa, que eu não estava sendo bem-vinda, então prefiro não fazer a novela'".

Após esse episódio, Danni Suzuki decidiu romper contrato com a Globo. Apesar desse episódio, a atriz disse ser grata à emissora pelos anos de parceria profissional. Vale destacar que Leonardo Nogueira e Giovanna Antonelli não se manifestaram sobre o assunto.