Danni Suzuki diz que levou tapa na cara de diretor da Globo e que isso a fortaleceu

Danni Suzuki revelou ter sido vítima de uma agressão física no início de sua carreira na TV. Em entrevista ao podcast Papagaio Falante, a atriz, hoje com 47 anos, contou que levou um tapa no rosto do diretor Carlos Manga (1928-2015) durante sua passagem pelo seriado Sandy & Júnior, exibido em 2002 pela TV Globo.

Segundo Danni, o episódio aconteceu quando o diretor se apresentou ao elenco. Na ocasião, ela interpretava uma personagem que ensinava artes marciais e, ao ser questionada sobre seu treinamento, recebeu o tapa como uma espécie de teste.

"Ele deu um tapão na minha cara! Sabe quando a bola bate e o rosto fica queimado? Na hora, eu fiquei em choque, o elenco todo ficou em choque. E eu, com minha cara pegando fogo, tentando entender por que ele me deu esse tapão na cara. Ele falou: 'Olha, não tá treinando Cadê o reflexo?'", relembrou a atriz.

Apesar do impacto do momento, a artista disse que, posteriormente, teve uma conversa com o diretor, na qual ele destacou a importância da disciplina no meio artístico. "Aquele tapa me botou com o pé no chão. Eu estava chegando na TV, primeira oportunidade, novela Demorei um pouquinho, mas entendi que, de uma certa forma, mesmo que de um jeito que hoje a gente não aprovaria tanto Ele me tirou da desilusão. Acabou a mágica e eu me situei."