Colocaram errado? Biquíni invertido se torna tendência entre famosas; veja

Com algumas regiões do Brasil alcançando elevadas temperaturas, muitas famosas têm aproveitado para renovar o bronze, aderindo à tendência do biquíni invertido.

Conheça a tendência do biquíni invertido

Não é de agora que colocar o biquíni ao contrário se tornou um hábito entre muitas mulheres. No verão de 2020, já era possível encontrar algumas adeptas do estilo.

Em busca de variações para suas peças, famosas já deixavam a parte franzida do biquíni para cima. Ao invés de amarrar esta parte nas costas, ela passou a ser amarrada no pescoço.

Há ainda famosas, como Kendall Jenner, que encontraram uma outra alternativa. Ao amarrar as tirinhas por cima dos seios e colocando a parte de cima nas costas, é possível criar um biquíni sem alças.

Além de proporcionar um efeito push-up nos seios, a opção traz um ar despojado para o visual de banho. Entre as brasileiras que aderiram, estão Isis Valverde, Kelly Key, Carolina Dieckmann, Mel Maia, Bruna Griphao, Mari Fernandez, dentre muitas outras.