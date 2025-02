Claudia Ohana lamenta incêndio: 'Estou aqui na Globo, queimou bastante'

Claudia Ohana, de 62 anos, usou o Instagram Stories para comentar incêndio que atingiu os estúdios da Rede Globo no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Atriz gravou um vídeo nesta terça-feira (18) para dizer que estava na emissora no momento do incêndio, mas que estava bem. Ela sinalizou o que estava vendo pelos corredores da emissora.

Oi, gente, estou aqui no Projac hoje e está uma loucura, né? Porque está pegando fogo, estão evacuando, tem helicópteros... Só queria dizer que, bem, comigo está tudo bem, e espero que lá também esteja tudo bem. Mas acho que queimou bastante, né? A cidade cenográfica. Claudia Ohana

Incêndio que atingiu os Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (18), destruiu cenários de três produções da emissora. "Dona de Mim", novela que tem previsão de estreia para abril, "Êta Mundo Melhor", com previsão de estreia para maio, e o humorístico "Tô de Graça" foram antigidos.

Os bombeiros e os brigadistas fizeram, nesta tarde, o trabalho de rescaldo no local. A intenção é evitar que novos focos de incêndio surjam. Além disso, um helicóptero do Corpo de Bombeiros joga água na encosta de um morro próximo aos Estúdios Globo, totalmente coberto por vegetação. Segundo o Corpo de Bombeiros, 40 militares de sete unidades atuaram na ocorrência, com o apoio de 13 viaturas e drones com câmeras térmicas para conter o fogo.

O impacto no planejamento das próximas novelas será avaliado pelas equipes artísticas e de produção, diz a Globo. Não havia gravação no local no momento.