Chinês "Ne Zha 2" se torna filme de animação de maior bilheteria no mundo

PEQUIM (Reuters) - O sucesso de bilheteria chinês "Ne Zha 2" ultrapassou "Divertida Mente 2", da Pixar, nesta terça-feira, e se tornou o filme de animação de maior bilheteria em todo o mundo, de acordo com dados da plataforma de venda de ingressos Maoyan.

"Ne Zha" 2 acumulou uma bilheteria total de 12,3 bilhões de iuanes (US$1,69 bilhão), incluindo pré-vendas e ganhos no exterior, tornando-se o oitavo filme de maior bilheteria no mundo.

Mais de 99% da receita de bilheteria de "Ne Zha 2" veio da China continental, em contraste com os filmes de Hollywood, que normalmente contam com uma estratégia de distribuição mais global.

"Ne Zha 2" é uma sequência do sucesso de 2019, "Ne Zha". O filme é baseado em um romance chinês do século 16, "A Investidura dos Deuses", que retrata um garoto herói com poderes mágicos que tentou defender Chentangguan, uma cidade-fortaleza.

Dirigido pelo diretor Yang Yu, nascido em Sichuan, também conhecido como Jiaozi, o filme impulsionou a bilheteria do Ano Novo Lunar de 2025 no país a um recorde histórico.

(Reportagem de Sophie Yu e Brenda Goh)