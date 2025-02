Camilla explica por que não chamou Vitória no Sincerão do BBB: 'Preocupada'

Camilla esclareceu por que não chamou Vitória Strada para embate no Sincerão do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A trancista justificou por que escolheu não falar contra Vitória na dinâmica. Conversando com Vinícius na sala, ela disse que pensou em como isso poderia afetar Mateus, dupla da atriz, que está no Paredão.

Vinícius: "Ontem o povo queria que você chamasse ela [Vitória]".

Camilla: "Todo mundo queria. Mas eu não queria. Eu não queria chamar ela porque eu fiquei preocupada com a questão do Mateus estar no Paredão, entendeu? Pra mim [que não estou no Paredão], ali, ontem, era só uma questão de exposição. E eu fiquei pensando: eu e Thamiris brigamos com a Vitória um dia antes, só que ela fica dentro do quarto. Não vejo ela conseguindo ter uma troca maneira com ninguém da casa. E aí eu pensei: cara, se o Mateus sair e eu inflamar essa p*rra, não sei como vai ser dentro do quarto. Vai ser um inferno! Tá entendendo? Ela sozinha e tal".

Mais cedo, Camilla fez um desabafo com Gracyanne Barbosa e detonou Vitória. A trancista disse que vai abandonar a atriz, mesmo que ela fique sozinha no reality show.

