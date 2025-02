Camilla cita arrependimento por não expor Vitória e diz que vai abandoná-la

Camilla detonou Vitória Strada mais uma vez no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Camilla fez um desabafo com Gracyanne Barbosa nesta terça (8). A sister se mostrou arrependida por não ter exposto Vitória no Sincerão da noite anterior. As duas tiveram uma intriga que começou no último Paredão, quando Vitória votou diferente de Camilla e sua irmã, Thamiris.

Camilla: "Eu demorei pra caramba a pegar no sono. Sabe quando você fica pensando muito sobre a situação? Estou arrependida de não ter exposto, mas não só. Eu acho que, se eu fiz as paradas que eu fiz até agora, foi porque ninguém colocou uma arma na minha cabeça. Eu votei porque eu estava fechada [com meus aliados]. Acho que estou pensando tanto nisso que, no meu sonho, está vindo isso".

Camilla: "Você viu como eu fiquei mal naqueles dias justamente por isso. Eu estava tendo o cuidado para falar. E aí houve a decepção, e eu falei: 'Vou deixar a parada esfriar, até porque não sei como vai ser o Paredão'. E eu pensei o seguinte: se eu pesasse a mão, ia influenciar o Mateus. Mas eu pensei o seguinte: eu não vejo a Vitória pertencente a nenhum grupo, só o nosso. E o Mateus saindo, como a Vitória ficaria aqui? Só a gente e ela sozinha. Eu acho que eu ficaria muito agoniada com essa situação, então não queria deixar ela assim. Então pensei: não vou levar essa parada para frente para não ter estresse e ela não se sentir mal com isso até a configuração do jogo mudar de forma natural".

Camilla: "Aí ontem, acontecendo isso, de novo, a forma com que ela fala... Lá na primeira semana, que ela voltou do Paredão e deu aquele grito na sala, comemorando, eu falei: 'Gente, chega. Dá uma segurada. Já comemorou? Tá feliz, né? Mas, cara, respeita a galera'. Eu sempre achei ela assim, egoísta. Sempre quando é sobre ela, ela não se toca no que está fazendo com as pessoas. (...) E ela não se importa. Se você erra uma coisa e pede desculpas, ok. Mas toda hora errar a mesma coisa? Não adianta. É [um traço] seu. E eu não estou aqui para ser babá de ninguém. F*da-se se ficar sozinha. Tem gente pra caralh* aqui. Se eu não estivesse aqui, ela ia ter que se virar. Então assim, a partir de agora, não quero mais saber. Estou mal com essa situação. Chateada de verdade".

