Cacá Rosset passa por cirurgia em São Paulo: 'Muito bem-sucedida'

Cacá Rosset, 70, passou por uma cirurgia abdominal em São Paulo.

O que aconteceu

O procedimento foi um sucesso, e o ator agora está em processo de recuperação. "Hoje me recuperando de uma cirurgia de abdômen (muito bem-sucedida)", anunciou ele, por meio do Instagram.

A operação foi realizada para sanar um problema de diverticulite - inflamação intestinal que causa febre e dor abdominal intensas, entre outros sintomas. "Há anos sofria com crises recorrentes de diverticulite, finalmente me libertei pelas mãos preciosas do mestre Doutor Macedo e sua equipe de gigantes."

Bem-humorado, Cacá brincou que em breve estará mais 'atlético' do que nunca. "Meus amigos e minhas amigas, agora deleitem-se com o Cacazinho treinando para as próximas Olimpíadas, depois de se livrar das crises de diverticulite! Usain Bolt, treme!", escreveu ele, na legenda de um vídeo em que caminha pelo hospital, com o amparo de uma profissional da clínica.