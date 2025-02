BBB25: Será que Vitória precisa de amigos como Camilla, Thamiris e Mateus?

A falta de reciprocidade na relação de amizade entre Vitória Strada, as irmãs Thamiris e Camilla e até a própria dupla da atriz, Mateus, ficou muito nítida nestes últimos dias de BBB. Talvez quem esteja assistindo fique em agonia pensando: por que a Vitória ainda é amiga dessas meninas, que nitidamente não gostam dela? Por que não questionou Mateus duramente, quando ele se mostrou mais preocupado com as irmãs do que com ela, sua amiga de longa data?

É mais fácil para nós percebermos o desequilíbrio, pois estamos ouvindo as conversas nas quais Vitória não está presente, mas, também, por não estarmos envolvidos afetivamente com essas pessoas. A impressão que dá é que a amizade foi construída apenas por uma das partes. Falta a Vitória perceber que está investindo sozinha nestes laços.

Há alguns dias, antes dessas últimas brigas, Thamiris havia falado "tomara", se referindo a possibilidade de Vitória ir para o paredão, mas cobrou da atriz que ela tivesse votado diferente para tentar salvá-la de uma possível indicação ao paredão que nem aconteceu (quando Vitória votou em Dona Delma).

Mesmo Mateus, que já era amigo de Vitória antes de entrar para o BBB 25, ouviu, calado, as irmãs falando mal de sua amiga no programa, mas pediu para Vitória não reclamar das duas para ele.

Não é nada incomum a gente não se dar conta de que o outro não se dedica a nós como nós nos dedicamos dentro de um relacionamento. Pode ser uma relação de amizade, amorosa, familiar? Quando estamos inseridos na situação, é mais difícil, pois criamos uma dependência emocional que dificulta enxergar todos os detalhes com clareza. Algumas pessoas, é claro, são mais suscetíveis do que outras a esta dependência por um milhão de motivos.

No BBB, há um agravante: o medo da solidão. Se muita gente se mantém em relações insatisfatórias na vida normal, pelo receio de ficar só, imagine o quanto isso não é potencializado quando se está vivendo dentro de um confinamento com um número limitado de pessoas, com mínimas chances de criar novos laços, a essa altura do jogo.

Ver Vitória pedindo desculpas - sem nem ela mesma saber bem a razão - e sendo acusada de ter errado até por Mateus está descortinando o sofrimento dela e criando empatia no público.

Sem dúvida, não é fácil perceber quando é hora de questionar uma relação, mas é preciso não ignorar os sinais que indicam que uma amizade talvez não valha a pena, mesmo que um rompimento pareça igualmente assustador. Às vezes, nem é preciso cortar os laços, mas apenas fazer uma revisão. Para Vitória, a solidão dentro do BBB deve ser apavorante. Mas, se ela pensar bem, será que já não está sozinha?

*Vladimir Maluf é psicanalista clínico formado pelo CEP (Centro de Estudos Psicanalíticos), em São Paulo, jornalista e estrategista de conteúdo digital com passagens pelo UOL, Terra, Globo.com e iG e consultor sobre diversidade e produção de conteúdo digital. Ganhou o Prêmio UOL na categoria "Melhor Conteúdo" em 2020.

www.vladmaluf.com

Instagram.com/vladimirmaluf