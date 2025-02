BBB 25: Em dia de eliminação, Mateus revela sonho de carreira musical

Mateus surpreendeu ao revelar na manhã desta terça-feira (18) um de seus sonhos no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Mateus participou de uma dinâmica patrocinada que foi apresentada por Beatriz do Brás nesta manhã.

O participante deveria "pescar" seu desejo com uma vara. Entre as opções, Mateus pescou o "meu sonho".

O brother acabou revelando que sonha em expandir sua carreira de arquiteto, se lançando no mercado musical.

Mateus enfrenta o Paredão desta semana, que será definido na edição ao vivo desta terça-feira. Atualmente, ele é apontado como o possível eliminado desta berlinda.

