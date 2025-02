'História de Amor': relembre 13 atores da novela que já morreram

"História de Amor" (1995) voltou a ser exibida na faixa Edição Especial da Globo na semana passada, trazendo de volta rostos que não víamos há algum tempo. Ao menos 13 pessoas do elenco da novela de Manoel Carlos já morreram, relembre cada um deles.

Eva Wilma

Zuleika em "História de Amor", Eva Wilma faleceu em 2021 vítima de um câncer de ovário, aos 87 anos. Considerada uma das damas da dramaturgia brasileira, a atriz estreou na TV em 1953 e esteve em dezenas de novelas, sendo a última "O Tempo Não Para" (2018).

Yara Côrtes

"História de Amor" foi a última novela da carreira de Yara Côrtes, que interpretou Olga Moretti, a avó de Carlos (José Mayer). A veterana, que fez personagens inesquecíveis nos folhetins da Globo, morreu em 2002 em decorrência de uma insuficiência respiratória, aos 81 anos.

Eva Wilma e Yara Côrtes em 'História de Amor' Imagem: Bazilio Calazans/Globo

Cláudio Corrêa e Castro

Na trama, Cláudio Corrêa e Castro deu vida a Rômulo, o marido de Zuleika (Eva Wilma). O ator estreou na televisão na TV Excelsior e fez dezenas de novelas ao longo da carreira. Diagnosticado com diabetes e hipertensão, morreu de falência de múltiplos órgãos, em 2005, aos 77 anos, por complicações de uma cirurgia cardíaca.

Marly Bueno

Intérprete de Rafaela Moretti em "História de Amor", Marly Bueno faleceu em 2012, aos 78, por uma infecção contraída após uma cirurgia. A atriz começou a atuar na TV em 1950 e, após se casar, em 1960, abandonou a carreira. Há registros de que a decisão foi tomada a pedido do marido da artista. Ela só retornou à teledramaturgia em 1991.

Marly Bueno e Cláudio Corrêa e Castro de 'História de Amor' Imagem: Reprodução/Globo

Umberto Magnani

Umberto Magnani interpretou Mauro Moretti, o pai de Carlos (José Mayer), no folhetim. A morte do veterano foi repentina e aconteceu em 2016 durante as gravações da novela "Velho Chico" (Globo). Aos 75 anos, o ator sofreu um AVC e, apesar de ter sido socorrido, não resistiu. Cria do teatro, Magnani fez dezenas de espetáculos e novelas.

Sebastião Vasconcelos

Intérprete de Urbano, pai de Caio (Ângelo Paes Leme), Sebastião Vasconcelos morreu em 2013 após enfrentar grave depressão. O ator tinha 86 anos quando foi internado com pneumonia e não resistiu. Sua esposa, Vilma Guisser, disse que o ator paraibano sofreu muito ao ficar sem trabalhos na televisão e, isso teria colaborado para o declínio de sua saúde.

Umberto Magnani e Sebastião Vasconcelos em 'História de Amor' Imagem: Bazilio Calazans/Globo

Sérgio Viotti

Gregório em "História de Amor", Sérgio Viotti foi também diretor e é reconhecido como um dos fundadores da TV Cultura. Na Globo e em outras emissoras fez mais de 20 novelas e minisséries. Ele morreu devido a um ataque cardíaco, em 2009, aos 82 anos, deixando o marido, o ator Dorival Carper, com quem foi casado por 47 anos.

Ilva Niño

Em "História de Amor", Ilva Niño deu vida à carismática Chica, mas foi imortalizada por sua personagem Mina em "Roque Santeiro" (1985). Foi casada com o diretor teatral Luiz Mendonça, de quem ficou viúva. Com ele, teve seu único filho, o ator Luiz Carlos Niño, que faleceu em 2005, vítima de cirrose, aos 40 anos. A morte da atriz ocorreu em 2024, aos 89 anos, após uma cirurgia cardíaca.

Sérgio Viotti e Ilva Niño de 'História de Amor' Imagem: Divulgação

Buza Ferraz

Buza Ferraz, o médico Marcos de "História de Amor", morreu aos 59 anos, em 2010. O ator estreou em novelas em 1972 e esteve em diversas tramas conhecidas, como "Selva de Pedra", "O Rebu" e Páginas da Vida". Buza lutou por dez anos contra uma leucemia e morreu após sofrer três paradas cardíacas.

Mário Lago

Na novela de Manoel Carlos, Mário Lago participou como professor Medina. Ícone da dramaturgia, Lago também foi poeta, escritor e compositor, sendo autor de sambas famosos, como "Ai! Que Saudade da Amélia", em parceria com Ataulfo Alves. Morreu em 2002, aos 90 anos, em sua casa, vítima de enfisema pulmonar.

Buza Ferraz e Mário Lago de 'História de Amor' Imagem: Divulgação

Outras perdas

Fábio Junqueira (Fabrício), Maria Alves (Nazaré) e Francisco Milani (Durval, corretor de Helena) são outros atores de "História de Amor" que já morreram. Junqueira faleceu em 2008, precocemente, aos 52, em razão de um câncer cerebral; Maria Alves se foi aos 60 anos, em 2008, após luta contra um câncer de pele; e Milani teve câncer retal e faleceu aos 68 anos, em 2005.