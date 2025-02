Após Sincerão, Babu Santana responde críticos: 'Assisto muito ao BBB'

Babu Santa respondeu a algumas críticas em relação às escolhas feitas durante o Sincerão desta segunda-feira (17) no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Os ex-BBBs Babu Santana, Fernanda Bande e Arthur Aguiar foram convidados para julgar a performance dos brothers que participaram da dinâmica.

No Instagram Stories, Babu justificou o motivo pelo qual disseram que Aline "pipocou" no Sincerão. "Tá todo mundo aqui protestando [...] Eu assisto muito o programa e achamos que, com as palavras que ela escolheu, não soube argumentar. Ela trouxe um argumento sobre o Diego, sendo que ela tem tanto enredo nessa história, nessa edição", disse, citando os embates com Diogo e João. "Só de ela ter chamado Gracyanne já foi um critério para acharmos que ela pipocou".

Ele também disse que foi contestado por fãs por ter elegido Guilherme como "craque do jogo", e não Vinícius. "Vinícius não participou, era sobre quem jogou a dinâmica", disse. "Eu adoro o Vinícius".

