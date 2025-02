Após nascimento do filho, MC Daniel compra 10 mil em cestas para fãs

MC Daniel, 26, apareceu grato e emocionado com o público após o nascimento do seu filho, Rás.

O que aconteceu

O bebê, que chegou ao mundo na madrugada desta terça-feira (18), é fruto do relacionamento do cantor com a influenciadora Lorena Maria, 25. Nos stories do Instagram, o funkeiro contou que vai presentear fãs como forma de agradecimento pelas mensagens de carinho.

Daniel contou que comprou cestas básicas. "Vamos sair do hospital às 18:00. Comprei mais de 10 mil em cestas básicas em forma de agradecimento por todo o carinho que vocês estão tendo por nós três É o seguinte, acabei de mandar comprar mais de 10 mil reais de cesta básica. Enchi um caminhão pra poder agradecer todos os nossos fãs, queria agradecer todas as páginas, todo mundo que orou pela minha vida, pela vida da Lorena, pela vida do nosso filho, ele veio com muita saúde, a gente tá muito feliz. Queria agradecer o carinho, e uma forma de retribuir isso vai ser isso. Peguei 10 mil reais de cesta básica pra distribuir ali, vou deixar o endereço, porque aqui no hospital não pode fazer barulho, é claro".

Na sequência, ele continuou o agradecimento. "Estou muito feliz, vocês mudaram a minha vida, mudaram a vida da Lorena. Eu vou bater 20 milhões de seguidores agora, sou o novo apresentador do TVZ. Estou muito feliz, a Lorena não para de crescer também, ela vai lançar uma linha de bebê agora, então se eu estou hoje no hospital particular, se meu filho tem uma condição boa, eu devo muito a vocês, aos meus fãs, aos fãs da Lorena, tá bom?".

O funkeiro ainda detalhou como será a entrega. "Então, em forma de agradecimento, às 6 horas vai chegar um caminhão ali pra distribuir cesta básica pra vocês. Vamos fazer uma festa bem bonita, que é a chegada do meu filho, a chegada do meu Rás, do meu filho. Vocês fazem parte disso. É uma forma de tentar retribuir um pouco do carinho que vocês têm. Mais uma vez, agradecer todo mundo que orou por nós. Todas as páginas, pelo respeito, pelo carinho, todos os nossos fãs".