'Ainda Estou Aqui' fatura mais três prêmios antes da disputa pelo Oscar

"Ainda Estou Aqui" conquistou mais três prêmios.

O filme de Walter Salles recebeu, em Berlim, nesta segunda-feira, 17, o prêmio de Filme Mais Valioso do Ano, no Cinema for Peace. Os roteiristas Murilo Hauser e Heitor Lorega foram à Alemanha para representar a equipe e receber o troféu.

No mesmo dia, o longa foi eleito Melhor Filme de Língua não Inglesa no Latino Entertainment Film Awards e Fernanda Torres foi escolhida como a Melhor Atriz pela Associação de Jornalistas Latinos de Entretenimento (LEJA). As vitórias na 7ª edição da premiação aconteceram no mesmo momento que o filme foi lançado em grande parte da América Latina.

Nesta terça-feira, 18, Walter Salles recebeu o troféu Goya de Melhor Filme Ibero-Americano, que foi conquistado no dia 8 de fevereiro. O diretor foi recepcionado por uma cerimônia na Academia de Artes e Ciências Cinematográficas da Espanha, em Madrid.

Agora, "Ainda Estou Aqui" acumula 38 prêmios nacionais e internacionais. No dia 23, acontece o OFTA Film Award, no qual o longa disputa nas categorias de Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Atriz (Fernanda Torres).

No Oscar, que acontece no dia 2 de março, o filme disputa nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz.