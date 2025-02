Acusado de atirar em um homem, A$AP Rocky é inocentado em julgamento

A$AP Rocky, 36, marido de Rihanna, foi inocentado em um julgamento por agressão com arma de fogo.

O que aconteceu

Nesta terça-feira (18), o rapper foi considerado inocente em uma audiência que ocorreu em Los Angeles, EUA. O julgamento ocorria há três semanas e, diante da decisão, foi encerrado.

Rakim Mayers — nome verdadeiro de A$AP — foi acusado de atirar em seu ex-amigo Terell Ephron, mais conhecido como A$AP Relli. No dia 6 de novembro de 2021, os dois iniciaram uma discussão na Hollywood Boulevard, quando A$AP supostamente apontou uma arma para a cabeça e estômago de Ephron.

Terell Ephron alega que sua mão foi atingida de raspão por uma das balas que o rapper supostamente atirou. O advogado de defesa de A$AP afirma que o artista usou uma arma cenográfica para interromper a briga com o ex-amigo.

O rapper chegou a ser preso em abril de 2022 e se declarou inocente. Durante as investigações, a polícia retornou ao local do crime para coletar evidências, mas não encontrou nada. Já Ephron supostamente encontrou dois invólucros de balas de 9 mm.

Em seu depoimento, Terell Ephron admitiu que esteve em um stand de tiro em Los Angeles, onde disparou uma pistola semiautomática, apenas duas semanas antes do desentendimento. Com base nisso, a defesa do rapper alegou que o homem teria 'plantado' os invólucros de balas no suposto local do crime.

A$AP Rocky ainda alegou que A$AP Relli inventou a história para extorquir dinheiro dele. Para embasar esse argumento, ele citou um processo civil de US$ 30 milhões movido por Ephron contra ele.

O marido de Rihanna, 36, poderia ficar até 24 anos preso, caso fosse constatado sua culpa. Ele se declarou inocente das acusações e recusou um acordo de confissão de culpa de 180 dias de prisão.

Rihanna demonstrou alívio ao saber do veredito que absolveu A$AP Rocky. A cantora acompanhou partes do julgamento e, nos momentos finais, levou os filhos do casal, RZA e Riot Rose, para a sessão. A presença dela e das crianças chegou a ser criticada pelo promotor, que alegou uma tentativa de influenciar o júri.

Com a absolvição, o cantor poderá seguir a agenda profissional sem a ameaça de prisão, incluindo apresentações no festival Rolling Loud em março e sua participação no Met Gala em maio. Ele também se prepara para estrelar o novo filme de Spike Lee ao lado de Denzel Washington.

ASAP ROCKY ACABA DE SER DECLARADO INOCENTE DA ACUSAÇÃO DE AGRESSÃO COM ARMA DE FOGO.



ELE PULOU E ABRAÇOU A RIHANNA.



O PAI DE FAMILIA VENCEU



O rapper estava enfrentando um julgamento por supostamente ter atirado em seu amigo ASAP Relli e acaba de ser declarado inocente.

