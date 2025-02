Zé Longuinho conta quantas e quais cirurgias já fez na feminização facial

Zé Longuinho, 21, está fazendo sua transição de gênero e passa por cirurgias de feminização facial.

O que aconteceu

A influenciadora disse nesta segunda-feira (17) que resultado vai aparecer só daqui um ano. Ela já tinha mostrado como ficou seu rosto no pós-cirúrgico na última semana.

Longuinho falou que já pode sair de casa, mas com restrição: "Estou saindo [de casa] de chapéu, porque não posso tomar sol no rosto. Estou muito feliz que voltei a sentir cheiro e gosto, automaticamente".

Ela fez drenagem em uma clínica e aproveitou para responder perguntas de seguidores. Perguntada quantas cirurgias fez no rosto, ela disse que foram cinco.

Zé Longuinho fez questão de reforçar que esse número foi no caso dela: "Fiz gogó, queixo, mandíbula, nariz e a testa. E tudo envolve osso e cartilagem, então raspou osso (...) para dar afinada, raspou cartilagem do gogó, raspou osso e cartilagem do nariz que eu tinha. Foi basicamente isso. Mas cada caso é um caso. No meu foram as cinco".

A influenciador contou o tempo que o rosto vai desinchar: "Daqui um mês ou dois, estará bem menos inchado, (...) mas resultado final da cirurgia, o jeito que vai ficar pro resto da vidas, é só depois de um ano. Vou ter que esperar".

Zé Longuinho explicou ainda porque fez as cirurgias. "Tem dois motivos: primeiro é que a cirurgia de feminização é a que mais demora para ver resultado final, que é um ano. Então, decidi logo fazer de primeira. E o segundo motivo é que quero ficar com minha estética bem andrógina".

Ela quer impactar quando estiver mais feminina: "[Primeiro ficar andrógina] para depois eu realmente, pá, uma mulher! Então, quero fazer essa transição do masculino para uma coisa muito andrógina e depois mulher. Quero primeiro me sentir muito andrógina, muito feminina, para depois colocar prótese [nos seios]".