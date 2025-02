Volta por Cima hoje (17): veja resumo do capítulo desta segunda-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta segunda-feira (17) em "Volta por Cima" (Globo).

O que vai acontecer

Violeta abre o exame na frente de Osmar. Jão convida Silvia para ir ao galpão dos Dragões Suburbanos. Gerson pede perdão a Yuki. Chico convida Cacá para sair. Nando encomenda uma nova remessa de anabolizantes com Miranda. Rosana é fotografada para a divulgação da escola de samba. Gerson questiona Rodolfo sobre a mãe de Marco. Silvia entrega o diário de sua avó para Belisa. Doralice sofre com a possibilidade de ter que fazer um transplante. Beth ouve Edson contar sobre Cacá para Alberto. Violeta proíbe Cacá de abandonar sua casa. Osmar entrega outro contrato pré-nupcial para Violeta. Madalena vê Jão e Silvia juntos.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo.