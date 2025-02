Viih Tube rebate críticas ao seu batismo: 'Crente falando mal de crente'

Viih Tube, 24, rebateu críticas a respeito de seu batismo em uma igreja evangélica.

O que aconteceu

A ex-BBB foi questionada por um seguidor sobre as críticas. ''O que você achou das críticas do batismo?'', perguntou um seguidor em uma caixinha de perguntas no Instagram.

Viih diz que a maioria das pessoas que estão falando mal são outros evangélicos. ''Sinceramente, eu fiquei preocupada porque era crente falando mal de crente. O Deus que eu sirvo, o Deus que está no meu coração, não ficaria feliz com isso. Muito pelo contrário, quanto mais pessoas se batizarem, quanto mais pessoas falarem dele, melhor para todos. É isso o que a gente quer, a gente quer que mais pessoas sintam o amor dele'', afirmou.

Ela disse que não precisa usar o batismo para ter engajamento nas redes sociais. ''Desculpa, mas eu não preciso me batizar para ter engajamento. Se você entrar no meu perfil vai ver que está tudo bem com a minha profissão, me esforço, trabalho bastante para ter engajamento. Eu fiz porque é minha intimidade com Deus'', falou.

A influenciadora e seu marido, Eliezer, foram batizados em uma igreja evangélica no último sábado (15). O casal compartilhou nas redes sociais o vídeo do momento em que passaram pelo batismo religioso.