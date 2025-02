Vera Viel diz que 'descobriu' câncer durante massagem: 'Tem um nódulo'

Vera Viel, 49, contou detalhes de como foi a descoberta do tumor raro em sua perna, em outubro de 2024, durante uma sessão de drenagem.

O que aconteceu

Viel explicou que tinha começado a fazer muay thai e, durante uma aula, o tumor estourou. "Comecei a fazer aula de luta. Fiz um mês de aula, já estava com o tumor, mas eu não sabia porque não sentia, não percebia nada. Acho que com o fato de eu chutar nas aulas, ele acabou estourando e fazendo um hematoma perto dele. Fui fazer drenagem e a massagista passou a mão [na minha perna] e sentiu o nódulo, ela falou: 'Vera, você não tinha isso na perna, o que aconteceu?' Aí eu toquei, doeu um pouco, falei: alguma coisa que eu fiz errado na aula porque estou aprendendo ainda e deve ter sido alguma contusão".

Ela disse que depois de um tempo decidiu investigar o que era o nódulo. "Continuei minha vida normal, fazia exames de rotina, mas nada que dava para ver [o nódulo]. Eu resolvi ir no vascular para ver o que era. No ultrassom não dava para ver. O Rodrigo [Faro] falou 'tá estranho, acho melhor você fazer uma ressonância'".

A famosa relatou que seu chão desabou com o resultado da ressonância. "Ninguém está preparado para receber uma notícia dessas, porque quando você fala em câncer, parece uma sentença de morte. O mundo desaba na sua cabeça e você fica sem chão".

A esposa de Rodrigo disse que em seu caso as chances de cura foram altas porque ela descobriu no começo da doença. "Peguei muito no início, por isso a chance de cura foi enorme. Foi realmente um milagre, a mão de Deus em tudo. Se o tumor tivesse mais que cinco centímetros teria que fazer quimioterapia porque poderia dar metástase".

Vera Viel foi diagnosticada com sarcoma sinovial em setembro do ano passado. O sarcoma sinovial é um tipo de câncer que atinge os tecidos moles do corpo humano, como os músculos e os tendões. Ela se submeteu a uma cirurgia em outubro daquele ano e ficou uma cicatriz na coxa direita.

Além da cirurgia, a influenciadora precisou fazer 33 sessões de radioterapia. O tratamento chegou ao fim em 24 de dezembro passado, quando ela celebrou. "Nesse dia tão significativo, realizei minha última sessão de radioterapia e não poderia estar mais grata", disse na ocasião.