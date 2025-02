Vanessa Lopes desabafa sobre crise de acnes no rosto: 'Gritava de dor'

Vanessa Lopes, 23, tem falado abertamente com seus seguidores sobre as crises de acnes em seu rosto após a fase adulta.

O que aconteceu

Lopes explicou que não teve acnes na adolescência, quando é mais comum o problema na pele. "Agora veio [já adulta] por má alimentação e remédios", declarou em entrevista ao jornal O Globo.

A influenciadora contou que decidiu expor o problema porque mostrar sua realidade "é libertador". "Decidi falar disso porque já escondi muito minhas dores, sentimentos e realidade. Um dia parei e percebi que não vale a pena tentar ser perfeita".

Famosa iniciou o tratamento há cinco meses e afirma já ter melhorado e aliviado as dores. "Estou muito feliz. Minha pele está ótima e sem dor. Muitos acham que acne é só estética, mas é dor também. Cada espinha doía ao toque, ao passar protetor ou maquiagem. Várias vezes meu namorado encostava em mim, e eu gritava de dor. Às vezes, as espinhas explodiam do nada. Hoje é incrível não sentir dor. As manchas vão melhorar com o tempo, e, se não, faço laser. O importante é a paciência, pois o tratamento não é rápido".

Vanessa Lopes é uma influenciadora com mais de 15,2 milhões de seguidores. Ela ganhou maior projeção após passagem pelo BBB 24 e atualmente namora com o cantor Lucas Mamede.