Travis Scott é processado após segurança de rapper receber grave acusação

O rapper norte-americano Travis Scott, 33, foi processado por um homem, que alega ter sido violentamente agredido pelo segurança do artista.

O que aconteceu

Um homem chamado Omar Muhanna afirma ter sido agredido pelo segurança de Travis, a alguns quarteirões de distância do local em que o rapper se apresentou. As informações foram divulgadas pelo TMZ, com base em documentos legais obtidos pelo tabloide.

De acordo com o rapaz, a agressão teria ocorrido no dia 17 de agosto de 2024, em Manhattan, Nova York (EUA). Omar ainda afirma que não fez nada para provocá-lo e, mesmo assim, foi alvo da violência, que teria ocasionado ferimentos graves e permanentes.

A equipe de Travis Scott afirma que a acusação é falsa. Ao TMZ, os representantes do rapper garantem que o artista não estava presente no momento do ataque, já que estava dentro um restaurante, enquanto o suposto incidente foi do lado de fora.

No entanto, o processo não culpabiliza o rapper por nada. No documento, Muhanna afirma que Travis Scott nunca deveria ter contratado o segurança e que deseja uma indenização pelo ocorrido.