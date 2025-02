Shakira recebe alta hospitalar e confirma show no Peru

De Splash, no Rio

Shakira teve alta hospitalar na noite deste domingo (16), em Lima, na capital do Peru, segundo a imprensa local.

O que aconteceu

A cantora foi internada de urgência no sábado (15) após sentir fortes dores abdominais em uma clínica privada no distrito turístico de Miraflores. Ela teria passado mal após consumir a comida de um famoso restaurante peruano, disse o jornal local Trome.

Um dos principais nomes da música latina, ela precisou cancelar o show que tinha previsto para o domingo (16) na capital peruana após dar entrada. "Obrigada a todos por suas mensagens de carinho. Me dão tanta força! Eu os amo do fundo do coração", escreveu ela nas redes.

As redes sociais da artista confirmaram o show desta segunda-feira (17). Após confirmação, os fãs passaram a formar filas ao redor do Estádio Nacional, ansiosos para garantir os melhores lugares, informou a agência de notícias Andina.

Os filhos pequenos de Shakira também estão em Lima. Eles foram vistos passeando pelo calçadão de Miraflores antes de entrar na clínica onde a artista permaneceu até a noite de domingo.

Shakira estreou a turnê "Las Mujeres Ya No Lloran" no Rio de Janeiro no dia 11 de fevereiro. Na sequência, prosseguiu para São Paulo. Peru, onde está atualmente, é o segundo país a receber a turnê mundial que ainda vai passar pela Argentina, Chile, Colômbia, México e Estados Unidos.