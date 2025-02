Shakira confirma show no Peru após cancelamento por hospitalização

LIMA (Reuters) - A estrela pop Shakira se apresentará no Peru nesta segunda-feira, depois de cancelar um show no domingo por estar hospitalizada devido a um "problema abdominal", anunciou a cantora nas redes sociais.

Shakira disse que os portões serão abertos às 16h (horário local) e o show começará às 20h25.

A cantora tinha apresentações programadas em Lima no domingo e nesta segunda como parte de sua turnê mundial "Las mujeres ya no lloran".

Nas redes sociais, ela afirmou que foi ao pronto-socorro no sábado à noite, mas não deu detalhes sobre os problemas abdominais.

"As pessoas que tinham ingressos já recuperaram o ânimo, pois se sentem felizes por poderem curtir esse show hoje", disse Isabela Torres, uma fã do lado de fora do Estádio Nacional de Lima.

A cantora chegou ao Peru na manhã de sábado, quase uma década depois de sua última apresentação em Lima, e foi recebida por centenas de fãs que lotaram o Aeroporto Internacional Jorge Chávez, em Lima.

(Reportagem de Marco Aquino)