'Se colocou no Paredão': Internautas se revoltam com sister após berlinda

Internautas criticaram o jogo de Aline no BBB 25 (Globo) durante a madrugada desta segunda-feira (17).

O que aconteceu

Na formação do Paredão deste domingo, os brothers se dividiram em dois grupos. Dentro de cada grupo, os participantes precisaram votar entre eles em quem deveria ir para a berlinda.

Aline foi a quinta a votar em seu grupo e escolheu mirar em Maike. Naquele momento, ela já havia recebido um voto de Maike, enquanto Vinícius tinha dois votos e João Pedro tinha um voto.

Segundo os internautas, Aline deveria ter votado em João Pedro —um voto que, aliado ao de Vinícius, a salvaria do Paredão.

Veja quem votou em quem:

Diogo Almeida vota em Vinícius

Vilma vota em Vinícius

Renata vota em João Pedro

Maike vota em Aline

Aline vota em Maike

Vinícius vota em Maike

João Gabriel vota em Aline

João Pedro vota em Aline

Aline se perdeu por causa de macho? SIM! Mas ainda entrega mais que Mateus #BBB25



pic.twitter.com/QHHXYYjzzF -- Matheus Cunha (@math_cunhaaa) February 17, 2025

Aline no paredão nem fico com dó, ela que se colocou #bbb25 -- . (@foioqeladissee) February 17, 2025

no final das contas lady gra conseguiu a aline no paredão mesmo sem votar nela pic.twitter.com/cQ2gwWwQGq -- portal gra brasil (@tuiteloisa) February 17, 2025

A Aline se colocou no paredão, não contou os votos, era só votar no João que já tinha um voto e esperar o amigo votar nele tbm.

Mereceu!#BBB #BBBB25 -- Raphael Manhaes (@Manhaes_rapha1) February 17, 2025

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas