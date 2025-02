Saryne: Sem arregar, Aline se posicionou em treta com João Gabriel no BBB

Do UOL, em São Paulo

A treta com João Gabriel serviu para Aline se posicionar no BBB 25, afirmou Bárbara Saryne em bate-papo com Chico Barney no Central Splash desta segunda-feira (17).

Eu confesso que acho essa treta toda muito chata. Fica até um pouco difícil de entender. Os argumentos usados pelos 'Joões' [João Pedro e João Gabriel]. A gente tem que resgatar o que foi falado antes. Então, eu acho um pouco chato.

Mas o que eu gostei foi que a Aline se posicionou, não arregou. Quando ela levanta, ela fala: 'Eu levantei. Você levantou? Eu também posso levantar. Eu também sei fazer isso'. Né? Ela se posiciona ali. Foi bacana.

A ex-policial militar não gostou da justificativa do irmão de João Pedro para votar nela. Os dois discutiram e o goiano levantou da cama, falando em um tom alto. "Agora eu estou entendendo que você não tem palavra, de fato! Você disse que tinha resolvido (o atrito que tiveram dias atrás)", lamentou a baiana. "Não resolveu!", gritou João Gabriel, em resposta.



O brother levanta da cama e ameaça ir na direção de Aline. A antiga dupla de Vinícius, por sua vez, também fica de pé e confronta o confinado. "Ah, me poupa! Infantil do caralh*", dispara Aline. "Não aguenta, não aperta o play", provoca João. Outros participantes se colocam em frente aos dois.

Mais tarde, Aline explicou para Vinícius o motivo de ter reagido. "Eu só levantei porque, tipo, já estava chato, fica feio. Ele começou gritando desde o início e eu mantendo. E você ainda tentou, eu deixei você (conduzir a discussão)", pontuou.

