Rudá morre? Saiba como será assassinato que vai agitar 'Mania de Você'

Rudá (Nicolas Prattes) será assassinado nos próximos capítulos da novela "Mania de Você" (Globo).

O que vai acontecer

Após fugir da prisão, o protagonista vai morrer. Segundo informações do jornal O Globo, as cenas serão gravadas na Costa Verde do Rio.

Tudo acontecerá após o caiçara fugir da prisão. Ele descobre que Molina está vivo e ficará frente a frente com o vilão.

O amante de Mércia (Adriana Esteves) apontará uma arma para a cabeça do rapaz. Nesse momento, Rudá pulará no mar para tentar evitar a morte.

Molina e a mãe de Mavi (Chay Suede) continuarão tramando o assassinato do amado de Viola (Gabz). O mistério da morte do mocinho deve agitar os últimos capítulos, gerando o dúvida: quem matou Rudá?

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.