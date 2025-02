Rachou? Entenda a briga do quarto Nordeste com Vitória Strada no BBB 25

A votação deste último domingo (16) foi responsável por causar um grande desentendimento entre aliados no BBB 25.

O que aconteceu

Após a casa ser dividida em dois grupos durante a formação do Paredão, Vitória Strada foi o centro de uma grande discussão. Na dinâmica deste domingo, cada grupo precisou fazer um voto aberto internamente entre seus integrantes.

Enquanto Aline foi indicada por um deles, Guilherme foi o mais votado no segundo grupo. Mesmo que isso tenha ocorrido, Thamiris e Camilla ficaram incomodadas com a escolha de Vitória Strada.

A atriz foi votada por Joselma e, na sequência, retribuiu o voto na dona de casa. Enquanto isso, as outras sisters do quarto Nordeste votaram em conjunto no fisioterapeuta.

Com quatro votos Guilherme foi o mais votado, enquanto Vitória Strada e Thamiris receberam dois votos cada. Apesar disso, a nutricionista e sua irmã se revoltaram ao ver que a atriz não seguiu o voto do grupo e "pensou apenas em si mesma".

Vitória é criticada pelo próprio grupo

Mesmo sem o risco de ir ao Paredão nesta semana, enquanto acontecia o Bate e Volta, Thamiris criticou Vitória: "Ela foi totalmente egoísta! Ela não pensou em mim, tá ligado? De forma alguma".

Tão irritada quanto a irmã, Camilla afirmou que não jogaria mais com a atriz. "Se ela não for, minha filha, ela tá pouco se f*dendo. Vai tomar no c*! Aliança é o car*lho! Eu já não tô mais nessa p*rra".

Para ambas, Vitória não cogitou que Thamiris poderia ir para o Paredão quando escolheu votar em Joselma, ao invés de Guilherme, como o restante do grupo. Até mesmo Gracyanne criticou a decisão da aliada em não se mostrar fiel a elas.

BBB 25: Vitória Strada estranha atitude de aliadas Imagem: Reprodução/Globoplay

Após a formação da berlinda, as irmãs cariocas se reuniram no quarto Fantástico, onde seguiram criticando Vitória. "Ela é idiota, idiota! Ela só pensa nela. Se a Dani votasse em mim, eu ia pro paredão", disparou Thamiris, mesmo sabendo que a escolha da ginasta foi a atriz.

Enquanto ignoravam Vitória, se recusando a conversar com ela, a sister afirmou para Mateus: "Poderia ter empatado ou ido eu, você pensou em mim. Você. Eu não quero falar com ela agora não pra não me estressar, vou pedir pra você ficar e tudo mais... As coisas aqui tem que ser muito pensadas", disse Thamiris.

Camilla ainda garantiu que teria votado na atriz, caso a dinâmica tivesse outra ordem de votação. "Se tivesse saído o número 3 [na urna], eu votava nela só pra largar de ser otária. Papo reto, porque ela ia botar no c* da minha irmã. Quer falar de hipocrisia? Eu nem fico encucada com o Mateus não, ele foi coerente, mas se não fosse o Mateus? Ia Guilherme e Thamiris por lá. Quem você acha que estaria no Paredão agora? Thamiris. Tá entendendo minha revolta?".

Sisters discutem com Vitória

Ao procurar o grupo no quarto, Vitória tentou entender o que estava acontecendo, quando Camilla iniciou uma discussão."A Thamiris poderia estar no Paredão se você não se posicionasse. Se Mateus recuasse igual você recuou, minha irmã poderia estar no Paredão", disparou a trancista.

Vitória afirmou que tinha feito as contas e que, mesmo votando em Joselma, não prejudicaria o grupo. "Eles eram quatro, gente. Dona Delma, Gui, Dani e Diego. Delma e Gui já tinham votado, um em cada um de nós, eu também tinha o voto [...] Mesmo que eles votassem em você, você não iria, a gente continuaria na maioria".

Ainda assim, as sisters acusaram a atriz de não querer se comprometer ao votar em alguém que não receberia voto algum. "Eu me comprometi da mesma forma, com Gui e Dona Delma, e pior que ninguém vota na dona Delma. Votar no Gui que todo mundo votou é que seria não se comprometer", rebateu Vitória.

Com a conversa ficando cada vez mais exaltada, as vozes foram se elevando, quando Thamiris garantiu que Vitória não poderia gritar com elas. "Você está gritando comigo, então eu não posso gritar de volta?", questionou a atriz.

BBB 25: Camilla critica Vitória Strada sobre comentário Imagem: Reprodução/Globoplay

A nutricionista deu a entender que existia uma diferença entre elas, que prejudicaria mais Vitória do que ela. "Há uma diferença aqui, Vitória. To falando sério, não grita comigo assim".

Já chorando, a atriz afirmou que não fez por mal e que sente muito carinho pelas irmãs. "Eu jamais ia colocar? Fazer alguma coisa. É o que eu bato na tecla aqui diariamente, sobre se defender. Eu jamais ia fazer uma coisa pra colocar o seu [Thamiris] na janela. Prova disso é que o meu também tava na janela. Quando eu votei eu tinha a mesma quantidade de votos que você".

A discussão seguiu sem uma conclusão. Depois disso, as sisters deixaram Vitória sozinha, continuaram a criticando e, assim que retornaram para o quarto, ouviram mais um pedido de desculpa da atriz, quando finalmente cederam.

