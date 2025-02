Quem é o influencer preso por tráfico de pessoas pela polícia da Argentina?

O famosos youtuber e influenciador uruguaio Yao Cabrera foi preso na última semana por tráfico de pessoas. Ele havia sido condenado em 2024 por "redução à servidão" de uma funcionária, que o denunciou.

O que aconteceu

Yao Cabrera foi preso por agentes da Polícia Federal Argentina (PFA), em Córdoba, na Argentina. Ele cumpre pena de quatro anos de prisão imposta pela Justiça após ser considerado culpado pelo crime de tráfico de pessoas para exploração sexual e trabalho forçado. As informações são do jornal La Nación.

Denúncia foi feita em 2020. Cabrera acabou sendo condenado com base no Código Penal argentino pela lei nº 26.852, de 2012, sobre a prevenção e punição ao tráfico de pessoas e assistência às suas vítimas.

Sentença foi publicada em abril de 2024 pelo Tribunal Oral Federal (TOF) Nº3 de San Martín. O julgamento foi conduzido pela juíza Nada Flores Vega, e contou com representação do Ministério Público argentino.

Influenciador não foi preso ano passado porque a condenação não era definitiva. Prisão só ocorreu quando a Câmara Federal de Cassação Penal rejeitou recurso da defesa de Cabrera e ordenou sua prisão, realizada na última quinta-feira (13) em Córdoba.

Vítima de Cabrera deve receber indenização de 6 milhões de pesos (cerca de R$ 32 mil na conversão para o real), segundo o Clarín. Jovem foi contratada como editora de vídeo da "Mansão WIFI", local em que denunciou exploração trabalhista.

Yao Cabrera é um influenciador digital do Uruguai e foi preso na Argentina Imagem: Reprodução/Instagram @yaoecabrera

Abordada pela equipe de Cabrera com a promessa de um emprego remunerado, hospedagem e alimentação, a denúncia apresentou a controvérsia da proposta. A jovem, Giovanna De Mitole, era submetida a longas jornadas de trabalho que ultrapassavam as 12 horas sem descanso, e não recebeu pagamento pelo trabalho.

Giovanna também afirmou que recebia constantes ameaças de multas e expulsão caso se negasse a cumprir as exigências impostas. Ela também tinha restrições para sair da mansão, tinha alimentação insuficiente e habitação em más condições, podendo sair somente aos domingos.

A investigação policial revelou que essas condições configuraram uma situação de servidão, já que Cabrera se aproveitada da vulnerabilidade das vítimas. Cabrera também aproveitaria sua fama para atrair as jovens e explorá-las no trabalho utilizando sua fama e a falsa promessa de alavancar suas redes sociais.

Apesar da notícia de sua prisão ter repercutido no início desta semana, tudo indica que Cabrera já foi solto. Ele publicou fotos e vídeo em seus perfis no Instagram, inclusive sua conta verificada de 7,9 milhões de seguidores. Não há indicação de é sua equipe publicando fotos de arquivo.

Yao Cabrera publicou Stories no Instagram nesta segunda-feira (17), véspera de seu aniversário, indicando que está solto Imagem: Reprodução/Instagram @yaoecabrera

Quem é Yao Cabrera?

Marcos Ernesto Cabrera Rodríguez, mais conhecido como Yao Cabrera, nasceu em 18 de fevereiro de 1997, em Montevidéu, no Uruguai. Ele completa 28 anos nesta terça-feira (18). Sua biografia do Instagram indica conexão entre o Uruguai, Argentina e os Estados Unidos.

Fama com redes sociais. Atraindo público infantil e adolescentes até 14 anos — mesmo com pegadinhas não muito sadias, com simulação de morte e sequesttro —, Yao acumula 25 milhões de seguidores somando suas contas no Instagram, TikTok e inscritos do YouTube.

Ele enfrentou outros processos nos últimos anos. As acusações iam desde crimes como abuso sexual até corrupção de menores, parafilia e tráfico de pessoas.

Uma das denúncias foi apresentada em outubro de 2020 pelo empresário Jorge Zonzini, na Justiça de Buenos Aires. Segundo Zonzini, o influencer e seus ex-funcionários apresentaram no julgamento "provas suficientes sobre sistemas de golpes múltiplos", escreveu o La Nación.

Esses golpes seriam contra crianças vulneráveis e seus pais. Também teriam sido apresentados provas contra supostos abusos sexuais, corrupção e facilitação da prostituição de menores de idade, e ainda indícios de possível "venda de drogas em eventos e teatros".

O empresário criticou o influencer após sua prisão: "Esse mal chamado influencer passará vários anos na prisão por suas múltiplas acusações federais e estaduais que enfrenta".

A prisão de Cabrera na semana passada não foi a primeira. Em 2020, no contexto da pandemia, ele foi preso em Buenos Aires por violar a quarentena.