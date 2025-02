Pastora foi atacada, ficou em estado gravíssimo e surpreendeu médicos

"Fé Para o Impossível" estreia no dia 20 de fevereiro nos cinemas brasileiros. O longa é baseado na história real da pastora norte-americana Renee Murdoch e é uma adaptação do livro 'Dê a Volta por Cima', escrito por ela e seu marido, Philip Murdoch,

História real que inspirou o filme

Renee Murdoch foi atacada por Alexandre Luis de Oliveira Francesco, um homem que vivia em situação de rua, enquanto fazia cooper na orla da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, no dia 26 de setembro de 2012. Ele estava depredando um quiosque e, por isso, Renne chamou sua atenção. Revoltado, o homem começou a bater na americana.

A pastora sofreu um traumatismo craniano e foi internada em estado gravíssimo no Hospital Miguel Couto. Já Alexandre foi preso em flagrante e autuado por tentativa de homicídio. Em 2015, a Justiça do Rio de Janeiro determinou que ele fosse encaminhado a um hospital psiquiátrico.

Luta pela vida

Vanessa Giácomo e Dan Stulbach são os protagonistas de 'Fé para o Impossível' Imagem: Divulgação

Renee foi submetida a duas cirurgias para retirar coágulos do cérebro. Depois foi transferida para o Hospital Copa D' Or, onde passou por uma terceira intervenção para recolocação de parte da calota craniana.

Os médicos acreditavam que ela tinha menos de 30% de chance de sobreviver nos 14 dias seguintes. Porém, após as cirurgias, as chances de sobrevivência aumentaram para 90%. Já as chances de ter sequelas caíram de 80% pra 30%.

Recuperação

Renee segue atuando como pastora Imagem: Reprodução/Instagram/@arenailan

Renee passou por um período de coma e enfrentou dificuldades de fala, depois sua recuperação foi considerada incomum pela equipe médica. Ela recebeu alta do hospital em novembro de 2012, sendo recebida com festa por fiéis da Igreja Luz das Nações.

Após deixar o hospital, a religiosa e o marido foram para casa celebrar o Dia de Ação de Graças. "Rezei muito para que ela tivesse alta até hoje. Vamos comemorar com um almoço tradicional em nossa casa, na companhia de amigos e familiares", contou Philip, à época, em entrevista publicado pelo UOL.