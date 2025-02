Parcial da enquete do UOL aponta favorito para deixar o BBB 25 e web reage

O resultado parcial da enquete UOL desta segunda-feira (17) indica que Mateus é o favorito para ser eliminado do Big Brother Brasil na noite de terça-feira (18). Ele enfrenta o quinto paredão ao lado de Aline e Guilherme.

O que diz a enquete do UOL

Até as 18h50 desta segunda-feira (17), Mateus liderava a votação para deixar a casa, com 48,65% dos votos. Aline aparece como principal concorrente na disputa, registrando 32,93% da preferência do público.

Enquanto isso, Guilherme parece estar seguro, recebendo apenas 18,42% dos votos. A eliminação será anunciada durante a edição ao vivo do programa na TV Globo, nesta terça-feira (18). Vote abaixo!

Os resultados mexeram com as redes sociais:

Gente eu vou votar na Aline sem dó pq chega paciência tem limite não vai ter enquete de uol nenhuma que me impeça de sonhar #bbb25 -- mestranda hypoliter no governo lula (@tulipacorajosa) February 17, 2025