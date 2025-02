Vai ter virada? Parcial UOL mostra disputa do 5º Paredão do BBB 25

O 5º Paredão do BBB 25 (Globo) confronta as forças de Aline, Guilherme e Mateus. O trio disputa a preferência do público para continuar na disputa pelo prêmio e um nome deixará o reality show na noite desta terça-feira (18).

Parcial da Enquete UOL

De acordo com a última apuração feita às 20h15 desta segunda-feira (17), Mateus liderava as intenções de voto para deixar a casa. O brother somava 50,31% da rejeição do público.

Aline aparecia logo atrás, com 30,82%. A diferença entre os dois é bem confortável.

Também em posição confortável, Guilherme aparece em terceiro lugar. Ele somava apenas 18,87% dos votos.

A eliminação será anunciada ao vivo na TV Globo durante a transmissão desta terça-feira (18). Vote abaixo em quem você acha que deve ser próximo a deixar o jogo!