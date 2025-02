Carlos Miranda, o 'Vigilante Rodoviário', morre aos 91 anos em São Paulo

O ator e policial Carlos Miranda morreu nesta segunda-feira (17), aos 91 anos, em São João da Boa Vista (SP). Miranda ficou conhecido como o protagonista do seriado "O Vigilante Rodoviário", da extinta TV Tupi, e exibido na Globo a partir da década de 1970.

A notícia da morte foi divulgada pela Polícia Militar do Estado de São Paulo —após o seriado, Miranda largou a carreira artística e se tornou policial. A causa da morte não foi informada.

Símbolo de uma geração, ele foi o primeiro super-herói brasileiro de uma série de TV, deixando uma marca indelével em todos que o acompanharam. Sua criatividade, competência e dedicação o transformaram em um ícone, que mais tarde se tornou um Policial Rodoviário. trecho da nota da PM-SP

"O Vigilante Rodoviário" foi o primeiro seriado produzido para a TV da América Latina, na época em preto e branco. Sempre com o pastor alemão Lobo, o inspetor percorria as estradas a bordo de um Simca Chambord amarelo 1959 ou uma moto Harley-Davidson 1952, ajudando as pessoas.

Inspetor Carlos (Carlos Miranda) e Lobo em O Vigilante Rodoviário Imagem: (Acervo Procitel)

Com o fim do seriado em 1962, Miranda ingressou na carreira policial. Depois de 25 anos na corporação, passou, em 1998, a ser da reserva, como tenente-coronel.

Aposentado, retomou o personagem para participar de encontros de colecionadores de automóveis e de palestras. Nesses encontros, tirava fotos e dava autógrafos aos fãs do Vigilante.

O velório, aberto ao público, será realizado nesta segunda-feira (17), na Assembleia Legislativa de São Paulo a partir de 15h30. O sepultamento está marcado para esta terça (18), às 10h, no Mausoléu da Polícia Militar, situado no Cemitério do Araçá, em São Paulo.