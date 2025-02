Madonna sensualiza com rosto jovial ao citar álbum e é elogiada: 'Cristal'

Madonna, 66, sensualizou em vídeo publicado no seu Instagram ao anunciar relançamento de álbum.

O que aconteceu

A cantora fez vídeo sensualizando com um vestido rosa, parecido com uma lingerie, e estava com rosto mais jovial — que foi motivo de elogios recentemente ao posar sem maquiagem. Na legenda da publicação, ela anunciou o relançamento do "Bedtime Stories", álbum de 1994.

"Em breve", disse Madonna. A cantora também falou que o relançamento vai ter exemplares em vinil.

Pabllo Vittar comentou no post. Artista deixou um coração minutos após a publicação de Madonna.

Os comentários da publicação continham diversos elogios: "Rainha faz assim, né mores? Fada encantada, cristal sem defeitos nunca errou", escreveu um fã em português. "Achei que era só um EP", comentou outro emocionado.

Madonna já tinha anunciado na última semana a continuidade de seu álbum "Confessions", de 2005.