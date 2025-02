Luka chora em palco com Wanessa; por onde anda cantora do hit 'Tô Nem Aí'?

Luka, 45, cantou com Wanessa Camargo no bloco Xainirô neste domingo (16), em São Paulo. Ela ficou emocionada com o carinho do público.

Após a apresentação, ela agradeceu Wanessa. "Eu não tenho palavras para agradecer pelo carinho e pelo acolhimento. Você e seu público me abraçaram de uma forma que eu nem imaginava ser recebida! É raro hoje em dia encontrar artistas como você, íntegras dentro e fora do palco", escreveu no Instagram.

Luka e Wanessa durante o bloco Xainirô Imagem: Manuela Scarpa/Brazil News

Por onde anda Luka?

A artista mora nos EUA desde que se casou com o empresário brasileiro Augusto Duarte. Longe dos holofotes, ela segue se apresentando e compondo músicas nos EUA.

Luka e o marido Augusto Duarte Imagem: Reprodução/Instagram/@lukaoficial

Celebrando duas décadas de carreira, a artista também negou estar passando ou ter passado qualquer problema financeiro. "Não é por que não estamos todo o domingo na TV, que deixamos de cantar, de fazer shows, parcerias, campanhas publicitárias, etc.", escreveu no Instagram em 2023.

Nossas músicas estão em milhares de playlists que vocês ouvem diariamente e nós, compositores, recebemos por isso!" [...] Mas se ainda assim estiverem muuuuito preocupados com a nossa vida financeira, façam um pix! A classe artística agradece! Luka

Ela afirma que "Tô Nem Aí" ainda diz muito sobre sua personalidade. "Eu costumo dizer que nós temos uma energia vital funcionando como uma pilha. Você não pode gastar essa energia com pessoas tóxicas, com bobagens, coisas que só estão sugando. Há 'coisinhas' que, às vezes, as pessoas deixam que estraguem o dia delas. Cara, 'Tô Nem Aí'. É uma filosofia de vida", disse a Splash em 2023.

É mãe de Luísa Acauan, de 20 anos, do relacionamento com Guto Wirtti. Assim como a mãe, Luísa se dedica à música.