Golfe, sumô e surra de bunda: confira os animes de esportes menos comuns

Anime de esporte é uma delícia de acompanhar, vide o sucesso de "Haikyu" (vôlei), "Captain Tsubasa" (futebol) e "Slam Dunk" (basquete). Porém, o mundo dos animes é muito vasto e existem até séries de esportes pouco comuns, ou menos populares.

Splash reuniu uma lista com as mais inusitadas modalidades que já ganharam uma série animada no Japão.

"Sk8 the Infinity"

Langa o snowboarder e Reki o skatista no anime Sk8 the Infinity Imagem: Divulgação

Esporte: Skate Downhill

História: Em uma cidade careta, pessoas se reúnem em obras abandonadas para participar de corridas de skate. O jovem Reki se aproxima de um rapaz novo na cidade chamado Langa. Embora o novato nunca tenha subido num skate, ele tem talento por ter praticado snowboard.

Por que assistir? A gente percebe que um anime de esporte é bom quando assistimos e temos vontade de largar tudo e praticar aquilo. "Sk8 the Infinity" tem isso, pois os personagens falam do esporte com tanta paixão que subir num skate parece a decisão mais sensata a se fazer. Além das competições de tirar o fôlego, temos um elenco muito divertido que rende cenas de puro humor e carisma, mesmo fora das ladeiras.

Onde ver: Crunchyroll (dublado e legendado)

"Birdie Wing -Golf Girls' Story-"

Anime 'Birdie Wing' Imagem: Divulgação/Bandai

Esporte: Golfe

História: Acompanhamos a trajetória de duas garotas. Aoi é filha de dois golfistas famosos e Eve é uma trambiqueira que joga o esporte no submundo. O choque entre as duas promete partidas emocionantes e uma tensão sexual impossível de não ser notada.

Por que assistir? Golfe está longe de ser o esporte mais emocionante do mundo, ainda mais quando lembramos daquele silêncio e das pessoas vestindo camisetas pólo. Mas "Birdie Wing" consegue transformar isso em um anime muito divertido. Para começar aqui temos poderzinho, ou seja, efeitos nas tacadas e jogadas que ultrapassam as leis da cinemática. Para melhorar ainda mais o pacote, é fácil torcer pelas protagonistas.

Onde ver: Crunchyroll (legendado)

"Keijo!!!!!!!!"

Cena do anime 'Keijo!!!!!!' Imagem: Reprodução/Xebec

Esporte: Surra de Bunda

História: Nessa realidade existe um esporte muito popular no Japão chamado Keijo, que consiste em colocar duas garotas em trajes sumários para brigar em plataformas flutuantes. Só que tem um porém: nada de socos e chutes, aqui o que rola são os ataques de glúteos e outras habilidades. A protagonista sonha em ascender no esporte para ajudar a condição financeira de sua família.

Por que assistir? É um anime sobre surra de bunda! Passado o choque com a premissa completamente absurda, "Keijo!!!!!!!!" (com todas essas exclamações) surpreende ao aplicar todos os clichês dos animes de esporte em uma modalidade risível. Se prepare para muitos momentos que desafiam a física, a anatomia e, claro, o bom senso.

Onde ver: Crunchyroll (legendado)

"Tsurune"

Anime 'Tsurune' Imagem: Divulgação/Kyoto Animation

Esporte: Arco e flecha

História: Minato é um rapaz que recebe um convite para entrar no Clube de Arqueria de sua escola. Infelizmente ele tem um problema com arco e flecha por conta de um trauma em seu passado.

Por que assistir? Uma das grandes qualidades de se assistir a um anime de esporte pouco comum é como aprendemos sobre regras de algo fora de nossa realidade. Arco e flecha não é das modalidades mais populares no país, mas depois deste anime é possível até comentar com propriedade quando assistir aos arqueiros na próxima Olimpíada.

Onde ver: Crunchyroll (legendado)

"Hinomaru Sumo"

Anime 'Hinomaru Sumo' Imagem: Reprodução/Gonzo

Esporte: Sumô

História: Ushio Hinomaru, o protagonista desta história, não parece ter o físico que vemos naqueles tradicionais lutadores de sumô. Mesmo assim ele quer provar que determinação, força e pensamento positivo podem fazer com que ele vença as competições deste esporte.

Por que assistir? A "Shonen Jump" tem um histórico de séries de esporte, então não é estranho que "Hinomaru Sumo" tenha saído dessa revista. Aqui vamos encontrar todos os clichês de uma série do gênero, e são clichês muito divertidos. O único ponto negativo de "Hinomaru Sumo" é que provavelmente nunca teremos uma segunda temporada, até porque o mangá foi até cancelado.

Onde ver: Crunchyroll (legendado)

"Yowamushi Pedal"

Anime 'Yowamushi Pedal' Imagem: Divulgação/TMS

Esporte: Pelotão (Ciclismo)

História: Onoda é um nerd que sempre pedala muito para ir atrás de brinquedos de seus animes favoritos. O pessoal do time de ciclismo da escola percebe o talento nato que ele tem com bicicletas e o convidam para entrar na equipe escolar deste esporte.

Por que assistir? Quem vê essas corridas em grupo de ciclismo pela televisão enxerga apenas uns blocos de pessoas se movimentando, mas "Yowamushi Pedal" está lá para mostrar a realidade. Os personagens precisam criar estratégias, aumentar a intensidade de seus esforços e ainda depender dos outros colegas para que o plano do time seja bem sucedido. Quando você vê, já se passaram três episódios seguidos.

Onde ver: Crunchyroll, Prime Video, Pluto TV (legendado)

"Uma Musume"

Anime 'Uma Musume' Imagem: Reprodução

Esporte: Corrida de "Cavalo"

História: Neste mundo as pessoas estão acostumadas a acompanhar um tipo de corrida de cavalo diferente: todos os equinos na verdade são garotas (!) que participam de corridas de muita resistência e habilidade.

Por que assistir? Além de partir de uma premissa bem doida, o que já é um bom motivo para assistir a esse anime, aqui o destaque são mesmo as personagens e a animação durante a corrida. Tudo é tão frenético e intenso que rapidamente o espectador se pega torcendo para um dos "cavalos".

Onde ver: Crunchyroll (legendado)