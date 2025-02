Léo Dias pede desculpas a Bruna Marquezine no SBT: 'Usei palavras pesadas'

Leo Dias se retratou publicamente e pediu desculpas a Bruna Marquezine, nesta segunda-feira (17), após ter feito ataques à índole da atriz.

O que aconteceu

Dias usou seu espaço no Fofocalizando, programa do SBT, para se retratar. O jornalista afirmou que durante o último final de semana conversou com algumas pessoas que o fizeram refletir sobre tudo que ele disse sobre Marquezine, e ressaltou que o pedido de desculpas é genuíno, não uma ordem da direção da emissora.

Eu descobri que a Bruna é uma menina completamente diferente de tudo que eu imaginava. É uma menina que ajudou a fazer um poço artesiano em Angola, que passou três meses cuidando de crianças que precisavam, que ajuda a família, os pais, e ela é assim a vida inteira.

-- Leo Dias

Jornalista admitiu ter usado "palavras muito pesadas" e disse desejar poder encontrar pessoalmente a atriz. "Eu naquele meu momento mais exacerbado usei palavras pesadas que não condizem com ela, muito menos comigo. Por isso, peço desculpas por ter feito aquilo e prometo que isso jamais se repetirá. Espero que um dia a gente tenha a oportunidade de se encontrar, perceber o quão generosa você é que Cristo vive em você".

AGORA



Leo Dias manda recado para Bruna Marquezine.#FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/fNdWUa76No -- Fofocalizando (@pfofocalizando) February 17, 2025

Entenda

Leo Dias criticou Bruna Marquezine pelo comportamento da atriz na festa de João Guilherme, na fazenda do pai do ator, Leonardo, no começo deste mês. Na ocasião, Marquezine foi criticada por supostamente não interagir com a família do namorado por ter não ter aparecido em fotos ao lado dos irmãos e demais parentes de João.

Ao comentar o assunto, Leo disse que Bruna se "acha melhor que todo mundo" que estava naquela festa. "Agora, o que é estranho é uma pessoa que se diz ser de Deus achar que vai para algum buraco diferente quando morrer, achar que é melhor que todos. Meu amor Bruna, quando você morrer, você vai pro mesmo buraco que todo mundo aqui. E não adianta ser de Deus e não praticar", falou.

Ainda, Leo usou adjetivos como "arrogante" e "soberba" para se referir à Bruna. "Ela é um ser arrogante, é um ser que trata as pessoas de maneira diferente uma das outras, não trata de maneira igualitária. Não é uma pessoa sorridente, não é uma pessoa agradável. Ela é o oposto de tudo aquilo que as pessoas pensam que ela é".

Bruna Marquezine não se manifestou publicamente sobre as críticas feitas por Leo Dias.