Juju Salimeni diz que parou de trabalhar pela 1º vez em 15 anos por burnout

Juju Salimeni, 38, revelou que precisou cancelar sua agenda profissional e fazer uma pausa após ter uma síndrome de burnout — esgotamento físico e mental devido ao excesso de trabalho.

O que aconteceu

Salimeni contou que essa foi a primeira vez em 15 anos que ela desacelerou após seu corpo emitir sinais de estresse. "Tive burnout no fim do ano passado, e eu estava muito, muito estressada, realmente, sem ânimo para nada, sem energia, sem vontade de falar, sem vontade de conviver com ninguém, não conseguia cumprir tranquilamente os meus compromissos. Estava bem difícil para mim", declarou em entrevista à Quem.

Musa fitness disse que se deu 10 dias de descanso ao lado da família. "Agenda completamente cancelada, sem nenhum compromisso, sem nenhuma publicidade, e fui para a praia. Fiquei dez dias na frente do mar, fazendo absolutamente nada, com a minha família, tranquila, só mantive os meus treinamentos, e fui para a academia porque é o que gosto e me traz felicidade. O treino me ajudou nessa recuperação".

Rainha de bateria da Barroca Zona Sul, no Carnaval de São Paulo, Juju admitiu que a folga a ajudou a se renovar e a se manter revigorada. "Todos os sintomas amenizaram e estou superbem. Realmente uma hora o corpo falha. A gente leva a mente a um estresse tão grande, eu sou muito workaholic, então acho que sempre consigo mais, mais, mais e mais, sem nunca parar. Desde que me lembro que comecei a minha carreira como pessoa pública, que entrei na TV, há mais de 15 anos, eu não parava".

Juju Salimeni também contou que adotou algumas táticas para evitar desgaste mental. Ela explicou que não acompanha o que falam sobre sua vida nas redes sociais e na imprensa e afirma ter sido "uma das melhores coisas" que fez "porque não me afeto com nada", além de reduzir seu ciclo de amizades a pessoas que realmente importam.

Não deixo entrar quem não conheço ou quem possa me trazer qualquer tipo de coisa negativa de fora, não deixo. Tenho esses costumes. E me mantenho muito centrada, eu tenho consciência que a paz que a gente procura está na gente. A gente não pode deixar que o outro bagunce a nossa vida, traga estresse. É a gente que tem que cuidar da nossa cabeça, da nossa paz interior.

— Juju Salimeni