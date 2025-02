Gracyanne e aliadas criticam relação entre irmãos Hypolito: 'Muito tóxico'

Gracyanne, Camilla, Thamiris e Maike conversaram na madrugada desta segunda-feira (17) sobre a relação entre Daniele e Diego Hypolito dentro do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Na área externa, Gracyanne criticou a relação entre Diego e Daniele. "Eu acho o relacionamento deles, inclusive até falei pra ela e ele, muito ruim. Eu falei: 'Diego, você tem que falar melhor com sua irmã, é muito ruim a forma como você trata ela'", disse.

Camilla disse que pensou em "se meter" na conversa dos irmãos quando viu Diego "mandando" em Daniele. "Acho muito tóxico", disse. "Foi muito constrangedor. Pensei: 'Caramba, esse menino vai se queimar sozinho".

Maike questionou se a edição do BBB exibia essas cenas. "Eu me questiono por serem eles", disse Thamiris.

