Aline, Guilherme e Mateus estão no quinto Paredão do BBB 25; saiba como foi

Aline, Guilherme e Mateus estão no quinto Paredão do BBB 25 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp. Participe também deixando sua opinião nas enquetes do reality.

Como foi a formação do quinto Paredão

Na noite de domingo (16), os brothers do BBB 25 (Globo) votaram para a formação do quinto Paredão da edição, que foi triplo. Renata imunizou João Gabriel. Diego Hypolito já tinha caído no Paredão por conta de uma dinâmica da Prova do Líder, vencida por Eva. A líder indicou Mateus.

A casa foi dividida em dois grupos. Cada participante votou individualmente. A maioria do grupo 1 votou em Aline, e a maioria do grupo 2 foi em Guilherme.

Imunidade. Além da líder Eva, o anjo Renata imunizou João Gabriel.

Emparedados. A líder emparedou Mateus, e Diego Hypolito já estava emparedado pela dinâmica da Prova do Líder.

Votação em grupo. Na hora da votação da casa, a gente vai pedir para eles se dividirem em dois grupos, mas o voto vai ser individual. Cada pessoa vai votar em uma pessoa do seu grupo. A pessoa mais votada do grupo 1 e a mais votada do grupo 2 vão para o Paredão.

Bate e Volta. Aline, Diego, Guilherme e Maike disputaram a prova. Guilherme se salvou.

BBB 25 - Diego Hypolito se salvou na Prova Bate e Volta Imagem: Reprodução/TV Globo

Que votou em quem?

Grupo 1

Diogo Almeida vota em Vinícius

Vilma vota em Vinícius

Renata vota em João Pedro

Maike vota em Aline

Aline vota em Maike

Vinícius vota em Maike

João Gabriel vota em Aline

João Pedro vota em Aline

Grupo 2

Delma vota em Vitória Strada

Guilherme vota em Thamiris

Thamiris vota em Guilherme

Vitória Strada vota em Delma

Daniele Hypolito vota em Vitória Strada

Camilla vota em Guilherme

Mateus vota em Guilherme

Diego Hypolito vota em Thamiris

BBB 25 - Enquete UOL: quem você quer eliminar no quinto Paredão? Resultado parcial Total de 33292 votos 21,61% Aline 20,33% Guilherme 58,06% Mateus Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 33292 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas