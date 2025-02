Fernanda Vasconcellos explica fake news com Fê Paes Leme: 'Doeu no coração'

Fernanda Vasconcellos, 40, recordou fake news que fizeram sobre ela e Fernanda Paes Leme, 41, e afirmou que a mentira "doeu em seu coração" porque foi feita com intenção maldosa.

O que aconteceu

Vasconcellos abordou o assunto ao ser questionada se já criaram fake news com seu nome na imprensa ou nas redes sociais. Durante participação no programa Na Palma da Mari, da CNN Brasil, a atriz disse que o episódio foi "uma bobagem", mas que gerou desgaste.

Ela explicou que foi para uma premiação acompanhada do pai, da qual Paes Leme também esteve, e seu genitor criticou o vestido escolhido pela apresentadora, mas um site noticiou que ela quem havia criticado o look da amiga. "Tem uma coisa hilária que aconteceu comigo e com a Fernanda Paes Leme, ela é minha amiga, e eu fui com meu pai em uma premiação, a Fê chegou com um vestido dourado. Meu pai olhou e falou: 'que vestido feio'. Aí saiu no jornal que eu estava acabando com a roupa dela. Meu pai ficou sem graça, porque eu tive que ligar para ela e explicar. Ali foi uma bobagem que me doeu no coração, porque foi uma maldade".

Na entrevista, Vasconcellos também negou que tenha tido rivalidade entre ela e outras atrizes de sua geração nos bastidores da Globo. "Teve isso de quererem colocar uma mulher contra a outra, que era uma coisa bem da época. Sempre faziam [essa rivalidade], mas é engraçado que eu não sentia isso com minhas colegas de camarim. A gente era tão feliz, a gente ia para as mesmas festas, a gente era um grupo legal, que se gostava. Nunca senti [rivalidade] entre minhas amigas de elenco".

Fernanda Vasconcellos estreou em novelas da Globo em "Malhação" (2005-2006). Depois, ela fez "Páginas da Vida" (2006) e, entre outros trabalhos, seu último folhetim foi "Haja Coração" (2016). Atualmente, ela é casada com o ator Cássio Reis, com quem tem um filho, Romeo, 2.